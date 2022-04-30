Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер з російським дизпаливом

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS, пише ЄП.



Корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Вантаж корабля викликає суперечки через війну в Україні. Імпорт російської нафти та газу є законним. Жодних угод про ембарго нафти поки що не досягнуто.

Російські кораблі або судна, пов'язані з Росією, що плавають під прапором іншої країни, не можуть швартуватися будь-де в Європі. Проте танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції. Він не зміг вирушити до Швеції, бо шведські докери не хотіли його розвантажувати. Те саме зараз відбувається в Амстердамі.

Профспілка FNV Havens переконала зацікавлені сторони відмовити кораблю у доступі до порту Амстердама. Вона звернулася з таким же закликом до портових робітників у Роттердамі.

За даними порту Амстердама, термінал та працівники компанії, такі як буксири та лоцмани, повинні вирішити, чи хочуть вони вивантажити вантаж із корабля.

Муніципалітет Амстердама, єдиний акціонер порту, вважає за небажане розвантаження Sunny Liger в порту Амстердама. "Ми підтримуємо працівників порту", - сказав представник мера.



