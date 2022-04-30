English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер з російським дизпаливом

Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер з російським дизпаливом

30 квітня, 2022 субота
20:34

У Амстердамі портовики відмовляються розвантажувати танкер із дизельним паливом з РФ

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS, пише ЄП.

Корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Вантаж корабля викликає суперечки через війну в Україні. Імпорт російської нафти та газу є законним. Жодних угод про ембарго нафти поки що не досягнуто.

Російські кораблі або судна, пов'язані з Росією, що плавають під прапором іншої країни, не можуть швартуватися будь-де в Європі. Проте танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції. Він не зміг вирушити до Швеції, бо шведські докери не хотіли його розвантажувати. Те саме зараз відбувається в Амстердамі.

Профспілка FNV Havens переконала зацікавлені сторони відмовити кораблю у доступі до порту Амстердама. Вона звернулася з таким же закликом до портових робітників у Роттердамі.

За даними порту Амстердама, термінал та працівники компанії, такі як буксири та лоцмани, повинні вирішити, чи хочуть вони вивантажити вантаж із корабля. 

Муніципалітет Амстердама, єдиний акціонер порту, вважає за небажане розвантаження Sunny Liger в порту Амстердама. "Ми підтримуємо працівників порту", - сказав представник мера. 

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Нідерланди
нафта
танкер
дизельне паливо
Читайте також:
зенітний ракетний комплекс С-300
29 квітня, 2022 п'ятниця
Війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРК С-300
Кислиця
28 квітня, 2022 четвер
Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
29 квітня, 2022 п'ятниця
На Харківщині ситуація має стабілізуватись. Поки українські війська набирають обертів з іноземною зброєю, окупанти без ротації воюють на різних напрямках. Колонка Сергія Згурця
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
30 квітня
20:57
Святослав Паламар, полк Азов
З Азовсталі для евакуації передали 20 людей, - заступник командира полку "Азов"
20:48
Польща передала Харківщині майже 600 тонн гуманітарного вантажу
20:40
Херсонська область
На Херсонщині не працює мобільний зв'язок, - ЗМІ
20:24
Червоні прапори, гранати, набої і різні види зброї. В Одесі викрили набрану з криміналітету проросійську комуністичну банду, що 2 травня мала почати безлад у місті
20:20
Людмила Денісова
Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов", - Денісова
20:16
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган та Гутерреш провели перемовини - обговорювали допомогу Україні
20:06
"Привид Києва – це супергерой-легенда": Командування Повітряних сил ЗСУ закликало не поширювати фейки про військових льотчиків
19:54
Оновлено
Одеса
По аеропорту Одеси росіяни завдали удару з ракетної системи "Бастіон" із окупованого Криму. Виведено з ладу злітну смугу
19:24
фейкові новини
Борги через ленд-ліз та підготовка Вашингтону до війни у січні. Центр протидії дезінформації розвінчав нові фейки
19:22
Михайло Подоляк
"Його не було за столом переговорів": Подоляк спростував слова Лаврова, що на перемовинах обговорюється зняття санкцій з РФ
19:16
Ексклюзив
Микола Маломуж
Путін перелякався формування нового блоку щонайменше з 40 країн, - Маломуж
19:16
На Донеччині українські розвідники знищили російський безпілотник
19:12
Анджеліна Джолі у Львові відвідала дітей у лікарні, поспілкувалась з волонтерами та вимушено переміщеними людьми
19:08
Сили оборони звільнили 4 населених пункти на Харківщині, - Генштаб
19:01
потяги Укрзалізниці
У зв'язку з посиленою комендантською годиною в Запоріжжі Укрзалізниця скасовує низку приміських потягів
18:57
У Маріуполі росіяни впритул розстріляли з танку 5-поверхівку, в підвалі якої переховувалося 16 людей. Є відео
18:38
нафта
ЄС в новому пакеті санкцій розтягне запровадження нафтового ембарго проти РФ до кінця року, - Bloomberg
18:24
окупанти
У тимчасово окупованій Каховці росіяни викрали директора школи
18:21
У Сіднеї запропонували безкоштовний громадський транспорт для українських біженців
18:12
Роксана Вікалюк
Співачка Роксана Вікалюк та музиканти з Європи заграли гуцульский "Аркан" на концерті в підтримку України у Берліні
18:10
Я вдячний кожному й кожній, хто боронить державний кордон, - Зеленський привітав прикордонників з професійним святом
18:02
Іван Федоров
Із музею в окупованому Мелітополі рашисти вивозять скіфське золото
17:59
Виправдовував вторгнення РФ в Україну: на Харківщині оголосили підозру священнослужителю
17:58
Ірина Верещук
З російського полону повернули 14 українців, зокрема вагітну військову
17:56
Британський коледж запропонував безкоштовні курси англійської мови для українських біженців
17:41
Маріуполь
У Маріуполі росіяни дозволили жителям переміщуватися між Лівобережжям і правобережними районами міста
17:36
Ірина Верещук
Росія порушує Женевську конвенцію - намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених, - Верещук
17:31
Учасники гурту "Друга ріка" долучились до акції на підтримку України у Ризі
17:26
свічка скорботи
"Наостанок кожному стріляли у вухо": у Бучанському районі знайшли тіла закатованих чоловіків
17:19
окупанти
Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли воєнні злочини біля Маріуполя та Запоріжжя
17:18
The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov їдуть в американський тур на підтримку України
17:14
Кирил Путін
У Верховній Раді вважають за необхідне впровадити персональні санкції проти Гундяєва, духовника Путіна Шевкунова та верхівки РПЦ
17:09
Оновлено
Анджеліна Джолі відвідує Львів. Акторку помітили у одній із кав'ярень
17:06
обстріл Миколаїв
Унаслідок обстрілів Миколаївщини 29 квітня поранення отримали п'ятеро людей
16:51
До Естонії прибули понад 34 тис. українських біженців
16:50
Михайло Подоляк
"Павуки у банці готуються почати жерти один одного": Подоляк вважає, що мобілізація у РФ відбудеться за принципом "плати або помреш"
16:46
Микола Патрушев
Закликав РФ визнати "Л/ДНР": Офіс генпрокурора повідомив про підозру секретарю радбезу Росії Патрушеву
16:45
Російські військові знову атакували українських прикордонників у Чернігівській області
16:31
Ексклюзив
Анджей Дуда і Борис Джонсон
90% українців позитивно ставляться до трьох світових лідерів - це Дуда, Джонсон і Байден, - керівник соціологічної групи "Рейтинг"
16:25
Центр протидії дезінформації
Центр при РНБО й Генштаб ЗСУ закликали блогерів і журналістів не оцінювати публічно українську армію й не знімати місця обстрілів і переміщення ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV