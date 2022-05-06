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Працівники Запорізького військового госпіталю, волонтери і пацієнти виступили проти звільнення головлікаря медзакладу Писанка

6 травня, 2022 п'ятниця
13:05
Здоров'я

Медики та військові протестують проти звільнення керівника Запорізького військового госпіталю, підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка

Відеозвернення опублікували на Youtube. 

Учасники протесту висловились проти звільнення командира та розповіли про частину роботи, яку він виконав під час війни.

"Віктор Писанко, який кардинально змінив на краще життя нашого госпіталя, а саме згуртував колектив, зміцнив та підняв морально-психологічний стан колективу; налагодив співпрацю з Запорізьким Державним медичним університетом; разом з Головою Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації розгорнув додатково 200 ліжок, з метою якісної та сучасної медичної допомоги пораненим, організував окреме відділення з лікування бойової травми", - розповів начальник аптеки Запорізького військового госпіталю Дмитро.

За його словами керівник лікарні також організував передачу 20 реанімобілів у фронтові медичні підрозділи. Також працівники розповіли, що командир згуртував колектив.

"Він мобілізував не тільки наш шпиталь, але й увесь Запорізький край. В такий відповідальний час, взяти його звільнити - це божевілля", - сказала голова профспілкової організації Рима Сіра.

  • 5 квітня Оксана Корчинська, волонтерка, розповіла, що наказом командувача Медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко звільнено з посади керівника Запорізького військового госпіталю підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка, і це звільнення ніяк не мотивують.

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