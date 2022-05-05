Звільнено керівника Запорізького госпіталю, колектив лікарні у шоці, - волонтерка Корчинська
Оксана Корчинська, волонтерка розповіла, що наказом командувача Медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко звільнено з посади керівника Запорізького військового госпіталю, підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка, і це звільнення ніяк не мотивують
Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо".
Волонтерка розповіла, що вище медичне військове керівництво ніяк не мотивує звільнення командира госпіталю з посади, колектив лікарів здивований та у шоці від такого рішення.
"Під час війни звільнити молодого командира, який за три місяці на посаді докорінно змінив роботу госпіталю, зробив перший госпітальний хаб у країні, залучив до нього всі цивільні лікарні. Це єдине відділення країни, яке відкрите як окрема лікарня для лікування акубаротравм (акубаротравма – це пошкодження внутрішнього вуха, отримане від надлишкового тиску та потужної звукової хвилі – Ред.). Це та людина, яка забезпечила медичним майном тактичну медицину на 15 млн грн, в той час, коли командування медичних сил за два місяці прислали ліки на 400 тисячі грн. Також ця людина повністю переобладнала госпіталь і зараз продовжується ремонт у приміщеннях, що були закинуті більше ніж 30 років" – зазначила волонтерка.
Корчинська зауважила, що підполковник Писанко був поранений в АТО, має орден Богдана Хмельницького і на сьогодні є одним з найкращих начмедів в Україні, якого шанує та поважає весь фронт.
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