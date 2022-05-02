Начальників госпіталів, що працюють в єдиній команді з лікарями-волонтерами, хочуть зняти з посад, - волонтерка Корчинська
Оксана Корчинська, волонтерка, розповіла, що не вистачає медиків на фронті, тому долучаються допомагати медики-волонтери, але на сьогодні розглядається рішення про звільнення з посад начальників госпіталів, що працюють в єдиній команді з лікарями-волонтерами, професорами, університетськими клініками, які евакуйовують та оперують поранених
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".
Волонтерка зазначила, що медиків-волонтерів на фронті не вистачає і ситуація напружена.
"Мені дуже прикро, що хтось переконує Головнокомандувача Залужного і налаштовує його проти волонтерів. Я знаю його, як мудрого керівника та командира, сподіваюсь, що він не піддасться на ці провокації, до того ж у Залужного був позивний на фронті "Волонтер" і він був координатором всіх добровольців та волонтерів. Розуміло, що медики на фронті не витримають без допомоги лікарів-волонтерів і парамедиків-волонтерів, які евакуйовують поранених"- зауважила Корчинська
Також волонтерка розповіла, що зараз по фронту працюють більш як 40 авто, це парамедики-волонтери, які вивозять поранених тому, що у військових багато техніки постраждало, також і поранених багато.
"Начальників госпіталів хочуть зняти з посад тому, що вони працюють в єдиній команді з лікарями-волонтерами, професорами, університетськими клініками, парамедиками-волонтерами. Начальники госпіталів координують госпітальні округи, куди евакуйовують пораннених. Я хочу сподіватися, що Головнокомандувач змінить таке рішення тому, що це призведе до руйнації системи евакуації, а значить важкопоранені не зможуть вижити. Хочу звернутися до Головнокомандувача і прошу його в першу чергу думати про поранених, про порятунок їх життя. Руйнувати систему евакуації - це злочин під час війни"- підкреслила Оксана Корчинська.
Волонтерка додала, що у цій війні вистояти та врятувати життя можна тільки тоді, коли всі разом і всі працюють в одній команді.
- Раніше волонтерка Оксана Корчинська розповідала, що на Луганщині гостро потребують лікарів-добровольців для цивільних лікарень, ситуація критична
- Також Мінцифра повідомила, що в Україні з'явився застосунок TacticMedAid, який дозволяє навчитися надавати першу домедичну допомогу під час війни
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.61Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе