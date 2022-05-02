Начальників госпіталів, що працюють в єдиній команді з лікарями-волонтерами, хочуть зняти з посад, - волонтерка Корчинська

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Волонтерка зазначила, що медиків-волонтерів на фронті не вистачає і ситуація напружена.



"Мені дуже прикро, що хтось переконує Головнокомандувача Залужного і налаштовує його проти волонтерів. Я знаю його, як мудрого керівника та командира, сподіваюсь, що він не піддасться на ці провокації, до того ж у Залужного був позивний на фронті "Волонтер" і він був координатором всіх добровольців та волонтерів. Розуміло, що медики на фронті не витримають без допомоги лікарів-волонтерів і парамедиків-волонтерів, які евакуйовують поранених"- зауважила Корчинська



Також волонтерка розповіла, що зараз по фронту працюють більш як 40 авто, це парамедики-волонтери, які вивозять поранених тому, що у військових багато техніки постраждало, також і поранених багато.



"Начальників госпіталів хочуть зняти з посад тому, що вони працюють в єдиній команді з лікарями-волонтерами, професорами, університетськими клініками, парамедиками-волонтерами. Начальники госпіталів координують госпітальні округи, куди евакуйовують пораннених. Я хочу сподіватися, що Головнокомандувач змінить таке рішення тому, що це призведе до руйнації системи евакуації, а значить важкопоранені не зможуть вижити. Хочу звернутися до Головнокомандувача і прошу його в першу чергу думати про поранених, про порятунок їх життя. Руйнувати систему евакуації - це злочин під час війни"- підкреслила Оксана Корчинська.



Волонтерка додала, що у цій війні вистояти та врятувати життя можна тільки тоді, коли всі разом і всі працюють в одній команді.

