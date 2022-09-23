Працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату, - ЗМІ

Про це повідомив журналіст російського видання "Спорт-Експресс" Максим Алланазаров.

Повістки на війну з Україною отримали не члени тренерського штабу збірної Росії, але працівники структури РФС та національної команди.

Згідно з інформацією журналіста, повістки отримали юрист Російського футбольного союзу, а також один із масажистів та адміністратор збірної Росії.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

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