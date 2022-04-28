Працює в окупаційній "адміністрації" Маріуполя та сприяє пропаганді РФ: депутатці міськради від ОПЗЖ оголосили підозру в держзраді

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Псевдозаступниці "мера" блокадного Маріуполя заочно оголосили підозру у державній зраді. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з російськими окупантами. Вікторія Калачова була призначена "заступником мера" міста.



Відомо, що вона підтримує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та виправдовує злочинні вчинки російської армії. Крім того, в інтерв’ю російським ЗМІ жінка заявила про особисту підтримку проведення 9 травня 2022 року у м. Маріуполі акції-маршу "Бессмертный полк", яку організовують російські пропагандисти.

Проти неї відкрили кримінальну справу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Раніше повідомляли, що 28 квітня міноборони Росії планує влаштувати ​у розбомбленому Маріуполі масштабну політичну провокацію, у ході якої буде проведено так званий престур. До події росіяни збираються залучити деяких лояльних РФ західних "ЗМІ".