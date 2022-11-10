Працював на кремлівське RT та поширював у ЄС фейки про війну: на Чернігівщині затримано іноземного блогера
СБУ затримала іноземного блогера, який працював на пропагандистське медіа RT, а також поширював в ЄС фейки про війну
Про це інформує СБУ.
За даними слідства, чоловік, який є громадянином однієї з європейських країн, готував для російського медіа RT пропагандистські матеріали. Перед повномасштабним вторгненням він переїхав до України на Чернігівщину, а після початку повномасштабної війни розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки й випуску замовних сюжетів про війну в Україні.
Для поширення прокремлівських наративів чоловік використовував ютуб і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників. Він публікував дописи та відеосюжети, у яких підтримував збройну агресію РФ та виправдовував воєнні злочини окупантів, скоєні на території України.
Крім того, блогер-пропагандист розповсюджував неправдиву інформацію з фронту та закликав країни Європейського союзу обмежити постачання допомоги в Україну.
До створення фейкових новин чоловік залучив свою співмешканку. Вона допомагала йому монтувати відео для іноземних користувачів.
Наразі їм обом оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб).
- 10 листопада СБУ також повідомила, що викрила особи п'яти колаборантів на Херсонщині та Луганщині.
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