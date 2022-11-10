Про це інформує СБУ.

За даними слідства, чоловік, який є громадянином однієї з європейських країн, готував для російського медіа RT пропагандистські матеріали. Перед повномасштабним вторгненням він переїхав до України на Чернігівщину, а після початку повномасштабної війни розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки й випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

Для поширення прокремлівських наративів чоловік використовував ютуб і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників. Він публікував дописи та відеосюжети, у яких підтримував збройну агресію РФ та виправдовував воєнні злочини окупантів, скоєні на території України.

Крім того, блогер-пропагандист розповсюджував неправдиву інформацію з фронту та закликав країни Європейського союзу обмежити постачання допомоги в Україну.

До створення фейкових новин чоловік залучив свою співмешканку. Вона допомагала йому монтувати відео для іноземних користувачів.

Наразі їм обом оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб).

10 листопада СБУ також повідомила, що викрила особи п'яти колаборантів на Херсонщині та Луганщині.