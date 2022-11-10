Про це інформує СБУ.

Так, було викрито чоловіка, який погодився обійняти посаду так званого мера Рубіжного. Раніше він працював на одному з хімзаводів області. Під час роботи "мером" він організовував матеріально-технічне забезпечення армії РФ на східному напрямку.

На Луганщині було викрито також двох "керівників військкомату ЛНР". Вони організовували примусову мобілізацію місцевих жителів до лав окупаційної армії, а також до "Народної міліції ЛНР". Для цього цивільних викрадали й позбавляли волі, а в разі відмови - погрожували вбивством.

Крім того, ідентифікували жінку, яка погодилася виконувати обов'язки так званого голови "військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області". Вона допомагала в організації місцевого псевдореферендуму. Також сприяла примусовій видачі паспортів РФ українським громадянам.

Раніше колаборантка була чиновницею однієї з міськрад регіону. Після початку повномасштабного вторгнення вона добровільно перейшла на сторону загарбників.

На Херсонщині також встановили особу псевдоочільниці "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" однієї з окупаційних адміністрацій поблизу Херсона. Жінка від початку навчального року активно "відновлювала" роботу навчальних закладів у місті. Також вона формувала списки тих, хто хотів би працювати під її "керівництвом". Зокрема вона схиляла педагогів до співпраці за допомогою хабарів. Результати своєї злочинної діяльності колаборантка передавала окупантам через направлення до РФ "звітної документації".

Раніше жінка була керівницею відділу освіти Голопристанського району. Після захоплення громади вона добровільно почала співпрацювати з окупантами.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності у межах кримінальних проваджень за:

ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 ККУ (участь у не передбачених законом збройних формуваннях);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Трьом з п'яти колаборантів уже оголошено підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.

8 листопада СБУ оголосила підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.