Працював на пропагандиста Татарського: жителю Дніпропетровщини оголосили про підозру в держзраді

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, чоловік, який мешкає в одному з міст поблизу Дніпра, збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів та з листопада 2022 року по квітень 2023 року передавав зібрану інформацію російському пропагандисту Владлену Татарському. Татарський, своєю чергою, передавав її представникам воєнної розвідки РФ.

Зазначається, що Татарський завербував чоловіка, який має дві судимості за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та в загальному був ув'язнений впродовж восьми років восени 2022 року. Він запропонував йому співпрацю на користь РФ, оскільки чоловік поширював у одному з прокремлівських телеграм-каналів антиукраїнські погляди.

"Для збору розвідданих фігурант регулярно об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Після кожного "сеансу" зв’язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення. (...) Після ліквідації ворожого блогера агент намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для протиправної діяльності.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне ув'язнення. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.