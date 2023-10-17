Збирав розвіддані про "Гвардію наступу"МВС України: на Київщині СБУ затримала російського агента

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на Київщині ще одного інформатора ГРУ. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії. У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

Зазначається, що за вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України. Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

Збір розвідданих російський "крот" здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

Фото: Служба безпеки України

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки та здійснення повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.