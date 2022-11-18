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Працював у "народній міліції ЛНР": мешканцю Луганщини висунули підозру за участь у терористичній організації

18 листопада, 2022 п'ятниця
18:05
війна з Росією Вилучений арсенал з боєприпасами та зброєю

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру чоловікові з Луганщини, який з 2014 року очолював так званий окремий комендантський полк корпусу народної міліції терористичної "ЛНР"

Про це мовиться на сторінці Офісу генерального прокурора в телеграм. 

Правоохоронці інформують, що висунули підозру мешканцю Луганщини, який з 2014 року був головою незаконного збройного формування, так званого "окремого комендантського полку корпусу народної міліції "ЛНР". Стверджується, що він займався пошуком громадян з проукраїнською позицією, а також мав стосунок до пограбування цих людей, їхнього затримання та ув'язнення. Крім того, чоловік "організовував несення чергувань на блок-постах і охорону керівництва терористичної організації".

"З 2015 року учасник НЗФ РФ, перебуваючи на окупованій території АР Крим та окремих територіях, підконтрольних Україні, підтримує зв’язки із керівництвом так званої "ЛНР". Він передає їм відомості щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які перебувають на окупованих територіях Луганської області для їх затримання та пограбування", - додають у пресслужбі офісу.

Повідомляється, що під час обшуку підозрюваного правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів, йому інкримінують участь у терористичній організації та сприянні її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Наразі його затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Нагадаємо про повідомлення Генерального штабу від 12 листопада: бійцям, які воювали за "Л/ДНР", запропонували перейти на контрактну службу в російській армії.

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