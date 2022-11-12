Окупантам, які воювали за "Л/ДНР", запропонували перейти на контрактну службу в російській армії, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір РФ. З 11 листопада, на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях", - пишуть у ЗСУ.

Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ дали розпорядження про переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки РФ.

Військовослужбовцям з "Л/ДНР" запропонували продовжити службу на контрактній основі у російській армії.

"Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту", - відзначають у Генштабі ЗСУ.

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