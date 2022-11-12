ЗСУ вдарили по зосередженню росіян на Луганщині: 27 загиблих і 18 поранених
Українські Сили оборони завдали вдалого удару по району зосередження окупантів у Луганській області, внаслідок цього знищено 27 росіян, 18 - поранені
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За день 12 листопада українська авіація завдала 11 ударів по ворогу. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Знищено 3 позиції зенітно-ракетних комплексів.
"За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 - пораненими.", - йдеться у зведенні.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 1 пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.
- Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ. Загарбники запровадили там "сухий закон".
- Генштаб також інформує, що за 12 листопада окупанти нанесли 14 авіаударів та здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ, від загарбників постраждали мешканці трьох областей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе