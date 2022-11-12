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ЗСУ вдарили по зосередженню росіян на Луганщині: 27 загиблих і 18 поранених

12 листопада, 2022 субота
20:58
війна з Росією ЗСУ

Українські Сили оборони завдали вдалого удару по району зосередження окупантів у Луганській області, внаслідок цього знищено 27 росіян, 18 - поранені

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За день 12 листопада українська авіація завдала 11 ударів по ворогу. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Знищено 3 позиції зенітно-ракетних комплексів.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 - пораненими.", - йдеться у зведенні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 1 пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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