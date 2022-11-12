Російські окупанти запровадили "сухий закон" у Генічеську
У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни ввели "сухий закон"
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено “сухий закон”, а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування", - йдеться у зведенні.
- Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ.
- Генштаб також інформує, що за 12 листопада окупанти нанесли 14 авіаударів та здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ, від загарбників постраждали мешканці трьох областей.
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