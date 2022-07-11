Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах

Про це повідомляє NHK.

Після публікації результатів голосування, Кісіда Фуміо пообіцяв зайнятися розв'язанням найважливіших питань, — пандемії коронавірусу, російського вторгнення в Україну і вартості життя, що стрімко зростає. Він також обіцяв оздоровити японську економіку.

Кісіда також підтвердив намір різко посилити обороноздатність Японії протягом п'яти років у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

5 липня у РФ заговорили про "реваншистські прагнення" Японії щодо Курильських островів.

8 липня у Японії скоїли замах на експрем'єра Абе. Сіндзо Абе отримав поранення в груди та знепритомнів. Політика доставили до лікарні, а потім перевели до медичного університету міста Нара. Там Абе помер.

9 липня у мережі з'явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе.

В ефірі Еспресо дипломат Харченко заявив, що головною метою покійного експрем'єра Японії Сіндзо Абе було повернення південних Курильських островів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb