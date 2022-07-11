Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах
На виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Кісіди Фуміо завоювала більш ніж половину місць
Про це повідомляє NHK.
Після публікації результатів голосування, Кісіда Фуміо пообіцяв зайнятися розв'язанням найважливіших питань, — пандемії коронавірусу, російського вторгнення в Україну і вартості життя, що стрімко зростає. Він також обіцяв оздоровити японську економіку.
Кісіда також підтвердив намір різко посилити обороноздатність Японії протягом п'яти років у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
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