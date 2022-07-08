Головною метою покійного експрем'єра Японії Сіндзо Абе було повернення південних Курильських островів, - дипломат Харченко
Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр. Ігор Харченко розповів, що покійний експрем'єр Японії Сіндзо Абе головною метою для країни вважав повернення південних Курильських островів
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Від початку своєї роботи премʼєр-міністром Японії Сіндзо Абе вважав головною своєю метою повернення південних Курильських островів. Він декілька разів про це публічно говорив. Ця зовнішньополітична тема була однією з провідних у його кампанії. Після того, як він став премʼєр-міністром Японії, Сіндзо Абе провів декілька зустрічей з російськими лідерами щодо розв'язання питання південних Курильських островів. Ці зустрічі припинились тоді, коли Росія атакувала Україну", - розповів Харченко.
Дипломат додав, що більшість японських експертів впевнені, що південні Курильські острови Японія не зможе повернути дипломатичним шляхом.
"Переважна більшість в Японії вважають, що південні Курильські острови не можна повернути дипломатичним шляхом. Після того, як Сіндзо Абе залишив пост премʼєр-міністра, він кілька разів говорив про те, що з Росією не можливо домовитись", - додав він.
- 31 березня в Японії прийняли рішення офіційно називатимуть південні Курильські острови "окупованими Росією територіями"
- 8 липня в Японії стріляли в колишнього прем'єр-міністра та лідера Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе. Політика ушпиталили із серцево-легеневою зупинкою, а нападника затримали й вилучили в нього пістолет.
- Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як у нього вистрелили під час передвиборчої промови
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.54
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.45
- Актуальне
- Важливе