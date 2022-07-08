Головною метою покійного експрем'єра Японії Сіндзо Абе було повернення південних Курильських островів, - дипломат Харченко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Від початку своєї роботи премʼєр-міністром Японії Сіндзо Абе вважав головною своєю метою повернення південних Курильських островів. Він декілька разів про це публічно говорив. Ця зовнішньополітична тема була однією з провідних у його кампанії. Після того, як він став премʼєр-міністром Японії, Сіндзо Абе провів декілька зустрічей з російськими лідерами щодо розв'язання питання південних Курильських островів. Ці зустрічі припинились тоді, коли Росія атакувала Україну", - розповів Харченко.

Дипломат додав, що більшість японських експертів впевнені, що південні Курильські острови Японія не зможе повернути дипломатичним шляхом.

"Переважна більшість в Японії вважають, що південні Курильські острови не можна повернути дипломатичним шляхом. Після того, як Сіндзо Абе залишив пост премʼєр-міністра, він кілька разів говорив про те, що з Росією не можливо домовитись", - додав він.

31 березня в Японії прийняли рішення офіційно називатимуть південні Курильські острови "окупованими Росією територіями"

8 липня в Японії стріляли в колишнього прем'єр-міністра та лідера Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе. Політика ушпиталили із серцево-легеневою зупинкою, а нападника затримали й вилучили в нього пістолет.

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як у нього вистрелили під час передвиборчої промови

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