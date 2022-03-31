В Японії офіційно називатимуть південні Курильські острови "окупованими Росією територіями"
Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією"
Про це повідомляє агентство "Кіодо Цусін".
Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни їх анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.
"До 2003 року японська дипломатія офіційно називала острови "незаконно окупованими", а до 2012 року – "споконвічними землями". З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією", – зазначають в агентстві.
Японія була готова повернутися до декларації про острови 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії острови Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору між двома країнами.
У "Кіодо Цусін" додають, що на початку березня 2022 року міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в парламенті назвав ці території "споконвічно японськими". Потім на окремій пресконференції він заявив, що вони "незаконно окуповані". Після цього Москва фактично припинила мирні переговори.
- Після вторгнення російських військ в Україну японський уряд був змушений коригувати курс своєї антиросійської політики. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, включаючи питання територій Південних Курил, між Японією та Росією, застопорилися.
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