В Японії офіційно називатимуть південні Курильські острови "окупованими Росією територіями"

Про це повідомляє агентство "Кіодо Цусін".



Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни їх анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.

"До 2003 року японська дипломатія офіційно називала острови "незаконно окупованими", а до 2012 року – "споконвічними землями". З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією", – зазначають в агентстві.

Японія була готова повернутися до декларації про острови 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії острови Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору між двома країнами.

У "Кіодо Цусін" додають, що на початку березня 2022 року міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в парламенті назвав ці території "споконвічно японськими". Потім на окремій пресконференції він заявив, що вони "незаконно окуповані". Після цього Москва фактично припинила мирні переговори.

Після вторгнення російських військ в Україну японський уряд був змушений коригувати курс своєї антиросійської політики. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, включаючи питання територій Південних Курил, між Японією та Росією, застопорилися.

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