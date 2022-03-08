Японія назвала Південні Курили своєю суверенною територією

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі 7 березня, повідомляє Yomiuri.



За його словами, північні для Токіо території Курильських островів є "споконвічною територією Японії, над якою Японія має суверенітет".



Зазначається, що після вторгнення російських військ в Україну японський уряд був змушений коригувати курс своєї антиросійської політики. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, включаючи питання територій Південних Курил між Японією та Росією, застопорилися.



Веб-сайт і брошури японського МЗС також описують північні території як "територію, властиву Японії".



Нагадаємо, 28 лютого Японія звинуватила РФ у окупації Південних Курил і порушенні міжнародного права.