У мережі з'явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе

Відео виклала у YouTube місцева телевізійна компанія.

8 липня у Японії скоїли замах на експрем'єра Абе. Сіндзо Абе отримав поранення в груди та знепритомнів. Політика доставили до лікарні, а потім перевели до медичного університету міста Нара. Там Абе помер.

В ефірі Еспресо дипломат Харченко заявив, що головною метою покійного експрем'єра Японії Сіндзо Абе було повернення південних Курильських островів.

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