Ілон Маск відмовився від купівлі Twitter, - ЗМІ
У мережі з'явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе
У колишнього прем'єр-міністра Японії стріляли двічі, коли він говорив передвиборчу промову на сцені
Відео виклала у YouTube місцева телевізійна компанія.
- 8 липня у Японії скоїли замах на експрем'єра Абе. Сіндзо Абе отримав поранення в груди та знепритомнів. Політика доставили до лікарні, а потім перевели до медичного університету міста Нара. Там Абе помер.
- В ефірі Еспресо дипломат Харченко заявив, що головною метою покійного експрем'єра Японії Сіндзо Абе було повернення південних Курильських островів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+18°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
9 липня
00:23
Офіс Генпрокурора підтвердив: ДБР знищило секретні матеріали кількох резонансних справ. Документ
00:17
В Естонію прибули надсучасні американські військові літаки F-35. Боронитимуть Європу від агресії Росії
2022, п'ятниця
8 липня
23:44
Ексклюзив
Перспективи РФ зберегтись в теперішніх рамках і територіях великих шансів немає, - політолог Антонюк
23:09
На Київщині накрили підприємство, що продавало косметику та побутову хімію російського виробництва
22:20
"Не наплювати на санкції". Путін вимагає у російських компаній готуватися до нафтового ембарго
21:14
Повномасштабна війна РФ проти України поставила під загрозу голоду 323 мільйони людей по всьому світу, - Боррель
20:15
Активний наступ росіян на Луганщині та Донеччині зупинився, - командир підрозділу "Стугна" Лінько
20:14
"Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…": окупат про повернення додому, - перехоплена розмнова