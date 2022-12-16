Про це повідомили на сайті "Change.org"

"Нам випав історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики – незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН. Вигнати Росію з ООН і РадБезу! Право на вето - не може бути правом на вбивство!", - йдеться у дописі.

Організація закликала Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН.

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"У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН", - зазначили вони.

Також зазначається, що "двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів".

Додається, що цей курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, "і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві".

1 грудня Верховна Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії. У постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.

Американські законодавці, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.

16 грудня у Білому домі прокоментували резолюцію щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН.

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