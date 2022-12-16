"Право на вето не може бути правом на вбивство": рух "Геть РФ із ООН" створив петицію проти фіктивного членства Росії в організації
Рух "Геть РФ із ООН" створив петицію, в якій вимагають припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН
Про це повідомили на сайті "Change.org"
"Нам випав історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики – незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН. Вигнати Росію з ООН і РадБезу! Право на вето - не може бути правом на вбивство!", - йдеться у дописі.
Організація закликала Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН.
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"У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН", - зазначили вони.
Також зазначається, що "двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів".
Додається, що цей курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, "і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві".
- 1 грудня Верховна Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії. У постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.
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