У Білому домі прокоментували резолюцію щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН
США не бачать можливості зміни правил ООН задля виключення Росії з постійних членів Ради безпеки організації
Про це заявила спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, адміністрація США не бачить можливості зміни правил міжнародної організації і тому зосереджена на продовженні зусиль щодо ізоляції Росії та в міжнародних організаціях та щодо притягнення Росії до відповідальності, у тому числі за допомогою санкцій.
"Якби існував спосіб виключити Росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", - наголосила Жан-П'єр.
- 1 грудня Верховна Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії. У постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.
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Американські законодавці, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.
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