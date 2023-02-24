Правоохоронці викрили українського провайдера, який роздавав інтернет терористам у Донецьку
Служба безпеки України викрила в Києві українського провайдера, який роздавав інтернет терористам у тимчасово окупованому Донецьку
Про це інформує СБУ.
До махінацій причетне підприємство, яке надає телекомунікаційні послуги. Воно працює у тимчасово окупованому Донецьку та тісно взаємодіє з загарбницькою адміністрацією. Компанія надає зокрема інтернет-послуги та дозволяє трансляції проросійських телеканалів на території Донеччини. Також вона регулярно сплачує "податки" до російського бюджету.
Частину прибутків компанія "виводила" на підконтрольну Україні територію, щоб перевести їх в іноземну валюту та нелегально вивезти за кордон. Для цього в Києві зареєстрували однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків. Саме на них нелегально переказували кошти, отримані від бізнесу в тимчасово захопленому Донецьку.
Незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера. У 2014 році, після псевдореферендуму на Донеччині, вони "переоформили" підприємство згідно із "законодавством" країни-агресора та допомоги встановити спецобладнання ФСБ, за допомогою якого відстежували абонентів. Також вони почали транслювати антиукраїнський контент.
Під час обшуків на місцях проживання та в офісах зловмисників у Києві та на Івано-Франківщині правоохоронці виявили близько 5 млн гривень готівкою. Ще 1,5 млн грн були приховані на рахунках п'яти українських банків.
На все нерухоме майно керівників підприємства в різних регіонах України наклали арешт. Його сума становить понад 20 млн грн.
Також співробітникам СБУ вдалося затримати технічного директора компанії. Він перебував на території Прикарпаття. Йому оголосили підозру за 1. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) та вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Крім того, планують повідомити про підозру та оголосити в розшук ще двох співзасновників підприємства. Один із них переховується у Донецьку, інший - в одній з країн Євросоюзу.
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