Про це поінформувала пресслужба СБУ.

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив покарання чотирьом ворожим поплічникам. Вони збирали та передавали у РФ розвіддані про дислокацію ЗСУ й технічний стан енергетичних об'єктів у Києві та на Донеччині.

"Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках", - ствердили правоохоронці.

Пізніше ця інформація використовувалася для прицільних ударів по містах України.

"Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України", - додали в СБУ.

Колаборантів затримали в столиці та в Донецькій області, а нині суд призначив їм покарання - від 8 до 12 років ув'язнення.

Стверджується, що один із засуджених намагався встановити дислокацію та передати окупантами координати систем HIMARS. Інший, затриманий в деокупованому Лимані, навів ворожу ракету на місцеву травматологічну лікарню та школу.

"Іншу зловмисницю затримано у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий телеграм-канал. Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки", - повідомили в Службі.

Так, засуджених визнали винними за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).