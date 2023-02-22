Затриманим СБУ колаборантам, які коригували обстріли по лікарнях і школах, дали від 8 до 12 років ув'язнення
Чотирьом колаборантам РФ призначили покарання від 8 до 12 років в'язниці: вони коригували обстріли шкіл і лікарень України та передавали загарбникам розвіддані про ЗСУ
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
За матеріалами Служби безпеки України суд призначив покарання чотирьом ворожим поплічникам. Вони збирали та передавали у РФ розвіддані про дислокацію ЗСУ й технічний стан енергетичних об'єктів у Києві та на Донеччині.
"Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках", - ствердили правоохоронці.
Пізніше ця інформація використовувалася для прицільних ударів по містах України.
"Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України", - додали в СБУ.
Колаборантів затримали в столиці та в Донецькій області, а нині суд призначив їм покарання - від 8 до 12 років ув'язнення.
Стверджується, що один із засуджених намагався встановити дислокацію та передати окупантами координати систем HIMARS. Інший, затриманий в деокупованому Лимані, навів ворожу ракету на місцеву травматологічну лікарню та школу.
"Іншу зловмисницю затримано у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий телеграм-канал. Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки", - повідомили в Службі.
Так, засуджених визнали винними за статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
- СБУ Тернопільщини викрила чергову ворожу поплічницю, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом та організовувала псевдореферендум на Запоріжжі.
- Перед судом у Рівному заочно постане жителька Донецької області, яка добровільно перейшла на бік ворога та очолила окупаційні органи влади.
- На Херсонщині затримали ще чотирьох організаторів псевдореферендуму, які погрожували катівнями за відмову українців голосувати за "приєднання" області до Росії.
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