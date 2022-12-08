Правоохоронці виявили тіла трьох цивільних з Миколаївщини, загиблі піддавалися тортурам і катуванням
На деокупованих територіях Миколаївщини прокурори зафіксували воєнні злочини: виявлено тіла трьох місцевих мешканців зі слідами тортур і катувань
Про це в телеграмі звітував Офіс генерального прокурора.
Прокурори, слідчі поліції та криміналісти виявили тіла трьох місцевих мешканців у деокупованому селі Новопетрівка Миколаївської області.
Слідство виявило, що тіла належать чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років. Судово-медичні експерти зазначили, що всі забиглі мають сліди тортур та катувань. Двоє з них - вогнепальні поранення.
"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - інформували в генпрокуратурі.
- Нагадаємо, 29 листопада прокуратура повідомила про підозру шістьом російським окупантам, які на Київщині погрожували зброєю мирному населенню та грабували домівки.
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