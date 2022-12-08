Про це в телеграмі звітував Офіс генерального прокурора.

Прокурори, слідчі поліції та криміналісти виявили тіла трьох місцевих мешканців у деокупованому селі Новопетрівка Миколаївської області.

Слідство виявило, що тіла належать чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років. Судово-медичні експерти зазначили, що всі забиглі мають сліди тортур та катувань. Двоє з них - вогнепальні поранення.

"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - інформували в генпрокуратурі.

Нагадаємо, 29 листопада прокуратура повідомила про підозру шістьом російським окупантам, які на Київщині погрожували зброєю мирному населенню та грабували домівки.

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