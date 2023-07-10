Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
Значна група опозиціонерів та публічних персон, які проживають за межами Росії та є цільовими об'єктами путінського режиму, знаходяться в зоні підвищеного ризику
Про це написав політемігрант з РФ, ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков.
"Прилетів в одну з європейських країн і одразу в аеропорту, ще до паспортного контролю, мене відвели вбік, де я дістав від місцевих правоохоронців рекомендації дотримуватися запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за інформацією від європейських правоохоронців, широке коло опозиціонерів і публічних персон, які живуть за кордоном і кого путінський режим вважає своїми ворогами, зараз у зоні підвищеного ризику.
Гудков також відкреслив, що аналогічне попередження отримав ще один з російських опозиціонерів, але вже в Туреччині, де йому прямо порадили вилітати із країни, оскільки не зможуть гарантувати безпеку.
"Інформація про загрозу свіжа: ще 10 днів тому в тому самому аеропорту європейської країни (поставимося з розумінням до прохання її правоохоронців не називати деталі) мене ніхто вбік не відводив і ні про що не попереджав", - додав опозиціонер.
- Президент Росії Володимир Путін звільнив генерала Валерія Герасимова від керування російською армією в Україні. Саме його відставки вимагав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин під час свого заколоту.
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