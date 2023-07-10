Про це написав політемігрант з РФ, ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков.

"Прилетів в одну з європейських країн і одразу в аеропорту, ще до паспортного контролю, мене відвели вбік, де я дістав від місцевих правоохоронців рекомендації дотримуватися запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією від європейських правоохоронців, широке коло опозиціонерів і публічних персон, які живуть за кордоном і кого путінський режим вважає своїми ворогами, зараз у зоні підвищеного ризику.



Гудков також відкреслив, що аналогічне попередження отримав ще один з російських опозиціонерів, але вже в Туреччині, де йому прямо порадили вилітати із країни, оскільки не зможуть гарантувати безпеку.



"Інформація про загрозу свіжа: ще 10 днів тому в тому самому аеропорту європейської країни (поставимося з розумінням до прохання її правоохоронців не називати деталі) мене ніхто вбік не відводив і ні про що не попереджав", - додав опозиціонер.