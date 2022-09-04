Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення були затримані дві людини, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові", - заявив Зеленський.

Президент деталізував, що один із затриманих віддав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід, а другий - дозволив дитині взяти зброю в руки. Кримінальне провадження відкрили в ДБР.

"Ще раз попереджаю всіх представників влади та правоохоронних органів на місцях - стежте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних речей. Життя людей - це спільна відповідальність усіх, хто має гарантувати безпеку", - зазначив він.

У Чернігові 3 вересня біля Художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Прокуратура розпочала розслідування.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибух, що стався на виставці боєприпасів у Чернігові, і заявив, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що кількість потерпілих, які звернулися по медичну допомогу після вибухів на виставці боєприпасів у Чернігові, зросла до 15 людей, серед них 8 дітей та 7 дорослих.

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