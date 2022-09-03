У Чернігові на виставці боєприпасів стався вибух, двоє дітей отримали поранення

Про це повідомляє Суспільне.

"У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух... Наразі відомо про двох травмованих дітей", - пише "Суспільне".

За попередньою інформацією кореспондентки "Суспільного", біля Художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

Наразі на місці працюють швидка та рятувальники.

Сьогодні, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення.

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