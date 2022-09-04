Вибух у Чернігові: кількість потерпілих під час виставки боєприпасів зросла до 15, серед них 8 дітей
Кількість потерпілих, які звернулися по медичну допомогу після вибухів на виставці боєприпасів у Чернігові, зросла до 15 людей, серед них 8 дітей та 7 дорослих
Про це в етері телемарафону заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Станом на середину дня 4 вересня у лікарні перебували двоє дітей та двоє дорослих.
В'ячеслав Чаус повідомив, що Державне бюро розслідувань уже розслідує цей інцидент, зокрема опитує свідків і залучає всі можливі носії інформації. За його словами, слідство має з'ясувати, як на мирному заході з'явилися військові та чому в них була бойова зброя. Також він сказав, що ці питання перебувають не лише на його контролі, але й на контролі вищого керівництва країни.
Зокрема Чаус пояснив, що цей захід у Чернігові захотіла організувати громадська організація: це нібито мав бути мирний дитячий захід з ігровими активностями.
"Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння чи військові, не було", - стверджує Чаус.
- У Чернігові 3 вересня біля Художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Прокуратура розпочала розслідування.
- Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибух, що стався на виставці боєприпасів у Чернігові, і заявив, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.
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