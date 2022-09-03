Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію – у місті Чернігів вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації. Правоохоронці мають якнайшвидше з’ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть", - говорить Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський звернувся до представників місцевої влади.

"Я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - йдеться у відеозверненні президента України.

У Чернігові 3 вересня біля Художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Унаслідок вибуху п'ятеро людей отримали поранення, дворічний хлопчик знаходиться у тяжкому стані. Прокуратура розпочала розслідування.

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