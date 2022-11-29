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Правоохоронці затримали колаборанта, який "курував" підприємців у Балаклії

29 листопада, 2022 вiвторок
14:58
війна з Росією СБУ затримала в Балаклії колаборанта

СБУ викрила жителя Балаклії в Харківській області, який добровільно став "помічником начальника управління" окупаційної адміністрації росіян і наглядав за роботою підприємців

Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.

За даними СБУ, на початку травня житель Балаклії добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації цього міста, де його призначили "помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія".

"Перебуваючи на "посаді", зловмисник сприяв примусовій "перереєстрації" роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора. Для цього проводив колективні "збори" підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати "податки" до її бюджету", - йдеться у повідомленні.

Серед основних завдань, які він визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством гуртовий складів. Також зрадник давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста. У разі незгоди колаборант застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

Щоб засвідчити окупантам свою прихильність, чоловік уклав із керівництвом окупаційного органу "трудовой договор".

Правоохоронці додають, що після звільнення міста зловмисник намагався "загубитись" серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування, задокументували злочинні дії та затримали. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

  • Нагадаємо, напередодні у Балаклійській громаді ексгумували 5 тіл загиблих унаслідок російської агресії, серед них двоє дітей

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СБУ
колаборанти
Харківщина
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