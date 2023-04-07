Правоохоронці затримали жінку, яка скоригувала російський удар по школі на Донеччині

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, зловмисницею виявила мешканка прифронтового українського міста. Її завербувала ФСБ після початку повномасштабного вторгнення і пообіцяла за виконання злочинних завдань "посаду" в лавах окупаційної адміністрації.

Жінка збирала для російської армії розвіддані про дислокацію та переміщення українських захисників у районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька. Також вона передавала ворогу координати місцевих шкіл і дитячих садочків. Усі зібрані дані вона надсилала ворогу у вигляді електронних координат чи фотоматеріалів з геолокацією через месенджер.

Саме за наводкою зловмисниці загарбники здійснили ракетний удар по одній зі шкіл Донеччини у серпні 2022 року. Унаслідок обстрілу було зруйновано будівлю навчального закладу.

Після ударів агресора російська агентка виходила на місце події та фіксувала наслідки. Про них вона потім звітувала російській спецслужбі.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці було виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором, зокрема для передачі фото українських об'єктів. Наразі їй оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінку утримують під вартою.