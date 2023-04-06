СБУ затримала трьох зрадників, які закликали до захоплення України, двоє з них — жителі Бучі та Маріуполя
СБУ затримала трьох зрадників, які в інтернеті підтримували ПВК Вагнера, дискредитували ЗСУ та закликали до захоплення України. Двоє з них виявилися жителями Бучі та Маріуполя
Про це пише СБУ.
Зазначається, що зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.
На Київщині переселенка з Маріуполя створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах, один з анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. На цьому акаунті зрадниця дискредитувала ЗСУ та перекручувала історичні факти.
Другим зловмисником виявився житель Бучі, якій у російській соцмережі "Одноклассники" виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував ПВК Вагнера і безпосередньо Пригожина.
"СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим", - пояснює СБУ.
Третім зрадником виявився житель Одещини, який у російській соцмережі "Вконтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві та поширював комуністичну символіку.
Крім того, зловмисник поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.
Йому повідомлено підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності тривають.
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