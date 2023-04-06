Двох колаборантів з Херсонщини засудили до 12 років позбавлення волі
Після повномасштабного вторгнення Росії чоловіки доєдналися до співпраці з окупаційною владою, а саме обійняли посади у "слідчому органі" та незаконно затримували херсонців
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Прокурори довели, що засуджені, підтримуючи державу-агресора, погодилися на пропозицію співпраці від керівництва окупаційної влади - начальника новоствореного "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".
Зазначається, що обійнявши посади у цьому незаконному органі, чоловіки входили до складу так званих слідчо-оперативних груп.
"Отримавши від окупантів вогнепальну зброю та спеціальні засоби, засуджені виконували обов’язки нібито щодо розкриття злочинів. Насправді вони незаконно позбавляли свободи громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили інші слідчі дії, на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу," - ідеться у повідомленні.
Зрадників вдалося затримати після деокупації Херсонщини. Їх засуджено до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі.
- У середу, 5 квітня, російські терористи вдарили по місту Берислав у Херсонській області, поранений чоловік помер у лікарні.
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