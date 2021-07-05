Правозахисники повідомили про нові випадки катувань у в'язницях ОРДЛО

Про це заявила правозахисна організація Human Rights Watch, передає Радіо Свобода.

Там зазначили, що отримали інформацію про кількох жінок, яких утримує псевдовлада "ДНР" за сфабрикованими звинуваченнями у "шпигунстві".

За словами правозахисників, одна жінка була вагітною на момент затримання в травні, дві - мають серйозні захворювання і не отримували лікування, а четверту катували.



"Катування та інші випадки негуманного поводження з боку збройних груп втілюються жорстоким поводженням із жінками, які перебувають під вартою. Багато затриманих тримають без зв'язку, у жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу або належної медичної допомоги", – заявила старша дослідниця Європи та Центральної Азії в Human Rights Watch Юлія Горбунова.