"Предмет окремої дискусії": Резніков про позбавлення громадянства за російський паспорт

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна".

За його словами, велика кількість російських паспортів в українців в окупації не означає, що вони отримали їх добровільно.

"Багато хто з них робить це під примусом - це їхня стратегія виживання. Питання ставлення до другого громадянства, яке набуте під час перебування в якості заручника, - це предмет окремої дискусії, який ми хочемо нормувати в законі про перехідний період", - додав Резніков.