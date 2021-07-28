"Предмет окремої дискусії": Резніков про позбавлення громадянства за російський паспорт
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що ініціатива про можливе позбавлення українського громадянства за добровільне набуття російського навряд чи буде застосована щодо українців у Криму та на окупованому Донбасі
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна".
За його словами, велика кількість російських паспортів в українців в окупації не означає, що вони отримали їх добровільно.
"Багато хто з них робить це під примусом - це їхня стратегія виживання. Питання ставлення до другого громадянства, яке набуте під час перебування в якості заручника, - це предмет окремої дискусії, який ми хочемо нормувати в законі про перехідний період", - додав Резніков.
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