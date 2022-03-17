Представився Шмигалем: невідомий намагався поговорити по телефону з міністром оборони Великої Британії від імені українського прем'єра

Про це прем'єр України та голова британського Міноборони написали у Twitter.



"Сьогодні самозванець, який називав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і коли він видався мені підозрілим, я перервав дзвінок", – написав Бен Воллес.



Британський міністр оборони назвав це відчайдушною спробою і додав, що ніяка російська дезінформація не зможе відвернути увагу від вторгнення в Україну та порушень прав людини з боку Росії.



На це відреагував голова українського уряду."Наступного разу, пане міністр, перед початком розмови попросіть сказати слово "паляниця". Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною", – написав Денис Шмигаль.Нагадаємо, американські експерти вважають, що Україна перемагає Російську Федерацію в інформаційній війні.