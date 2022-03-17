Представився Шмигалем: невідомий намагався поговорити по телефону з міністром оборони Великої Британії від імені українського прем'єра
Прем'єр України Денис Шмигаль порадив британському міністрові Бену Воллесу наступного разу попросити співрозмовника вимовити "паляниця"
Про це прем'єр України та голова британського Міноборони написали у Twitter.
"Сьогодні самозванець, який називав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і коли він видався мені підозрілим, я перервав дзвінок", – написав Бен Воллес.
Британський міністр оборони назвав це відчайдушною спробою і додав, що ніяка російська дезінформація не зможе відвернути увагу від вторгнення в Україну та порушень прав людини з боку Росії.
На це відреагував голова українського уряду.
"Наступного разу, пане міністр, перед початком розмови попросіть сказати слово "паляниця". Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною", – написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, американські експерти вважають, що Україна перемагає Російську Федерацію в інформаційній війні.
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