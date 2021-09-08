"Представник ФСБ похвалив": в ОПУ відреагували на матеріал CNN про спецоперацію із затримання "вагнерівців"

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Не минуло й декількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ похвалив CNN за цей матеріал... За такого змісту матеріалу (анонімні джерела) варто звернути увагу не так на те, що саме оприлюднено, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", - заявив Подоляк.



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Він також зазначив, що це сталося напередодні зустрічі Лукашенка з Путіним.



За словами Подоляка, "в оприлюдненому CNN матеріалі не з'явилося і не додалося жодної нової інформації з моменту виходу першого матеріалу про "вагнерівців" у виданні "Комсомольская правда" 6 серпня 2020 року".