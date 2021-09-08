"Представник ФСБ похвалив": в ОПУ відреагували на матеріал CNN про спецоперацію із затримання "вагнерівців"
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що стаття CNN про спецоперацію із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер", яка нібито була зірвана, є перекладом англійською мовою російської дезінформації
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Не минуло й декількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ похвалив CNN за цей матеріал... За такого змісту матеріалу (анонімні джерела) варто звернути увагу не так на те, що саме оприлюднено, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", - заявив Подоляк.
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Він також зазначив, що це сталося напередодні зустрічі Лукашенка з Путіним.
За словами Подоляка, "в оприлюдненому CNN матеріалі не з'явилося і не додалося жодної нової інформації з моменту виходу першого матеріалу про "вагнерівців" у виданні "Комсомольская правда" 6 серпня 2020 року".
- Нагадаємо, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Проти затриманих "вагнерівців" порушили справу за підготовку терактів.
- 5 серпня Зеленський обговорив із Лукашенком передачу затриманих у Білорусі російських бойовиків, які воювали проти України.
- Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів України та Росії для консультацій через затримання під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".
- Згодом, влада Білорусі передала Росії 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких затримали перед виборами.
- Розслідувальна спільнота Bellingcat оголосила про зйомки документального фільму про "злив" спецоперації з затримання "вагнерівців"
- У ЗМІ з'явилась інформація, що Офіс президента України просив британську розвідку завадити виходу фільму Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
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