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Головна Вагнергейт "Представник ФСБ похвалив": в ОПУ відреагували на матеріал CNN про спецоперацію із затримання "вагнерівців"

"Представник ФСБ похвалив": в ОПУ відреагували на матеріал CNN про спецоперацію із затримання "вагнерівців"

8 вересня, 2021 середа
16:47

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що стаття CNN про спецоперацію із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер", яка нібито була зірвана, є перекладом англійською мовою російської дезінформації

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Не минуло й декількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ похвалив CNN за цей матеріал... За такого змісту матеріалу (анонімні джерела)  варто звернути увагу не так на те, що саме оприлюднено, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", - заявив Подоляк.

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Він також зазначив, що це сталося напередодні зустрічі Лукашенка з Путіним.

За словами Подоляка, "в оприлюдненому CNN матеріалі не з'явилося і не додалося жодної нової інформації з моменту виходу першого матеріалу про "вагнерівців" у виданні "Комсомольская правда" 6 серпня 2020 року".

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війна з Росією
Офіс президента України
Михайло Подоляк
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