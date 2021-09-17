Представник уряду в Раді перебуває у реанімації з коронавірусом, - Арахамія
Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19
Про це голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія повідомив під час брифінгу, передає Укрінформ.
"Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті - ред.)", - сказав Арахамія.
Він також закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уберегти себе від хвороби у тяжкій формі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.6
- Актуальне
- Важливе