Представник уряду в Раді перебуває у реанімації з коронавірусом, - Арахамія

Про це голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія повідомив під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті - ред.)", - сказав Арахамія.

Він також закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уберегти себе від хвороби у тяжкій формі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



