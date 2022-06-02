Представникам російських компаній заборонили входити в будівлі Європейського парламенту
Відтепер представникам російських компаній заборонено входити в приміщення Європейського парламенту, щоб вони не могли поширювати пропаганду
Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.
"Ми не повинні дозволяти їм поширювати свою пропаганду та неправдиві, токсичні наративи про вторгнення в Україну", - наголосила вона.
Відомо, що раніше президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Європа має докласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні вистояти проти російського вторгнення, та припинити риторику про "умиротворення" або про "збереження обличчя" Володимира Путіна.
- Нагадаємо, на початку минулого місяця президентка Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ з робочим візитом. Вона наголосила, що Європарламент всіма силами підтримує Україну і готовий збільшувати свою допомогу.
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