Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Паніка спостерігається у містах, які наближені до зони бойових дій у Бєлгородській області. Вчора ми спостерігали за тим, як вони тікали. Потоки автомобілів виїжджали з міст та сіл. Вчора в мене запитували, де бєлгородська ТрО, яка повинна була захищати місто. Відповідь проста. Представники бєлгородської ТрО тікали з міста разом із цивільними", - розповів Пономарьов.

Російський опозиціонер зауважив, що в Кремлі не розуміють як реагувати на ситуації в Бєлгородській області.

"Ситуація в адміністрації Бєлгородської області дуже нервова. Там розуміють, що бійці РДК можуть і Бєлгорода дійти. Це малоймовірно, проте якщо російська армія залишатиметься в такому ж стані, то це стане реальністю. В Кремлі ж не знають як реагувати на ці події та що робити. Вони шоковані. Це дуже помітно", - додав він.