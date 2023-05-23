Представники бєлгородської ТрО, які мали б захищати місто, тікали разом із цивільними, - російський опозиціонер Пономарьов
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів, що бєлгородська ТрО під час вчорашнього рейду РДК втікали з міста разом із цивільними
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Паніка спостерігається у містах, які наближені до зони бойових дій у Бєлгородській області. Вчора ми спостерігали за тим, як вони тікали. Потоки автомобілів виїжджали з міст та сіл. Вчора в мене запитували, де бєлгородська ТрО, яка повинна була захищати місто. Відповідь проста. Представники бєлгородської ТрО тікали з міста разом із цивільними", - розповів Пономарьов.
Російський опозиціонер зауважив, що в Кремлі не розуміють як реагувати на ситуації в Бєлгородській області.
"Ситуація в адміністрації Бєлгородської області дуже нервова. Там розуміють, що бійці РДК можуть і Бєлгорода дійти. Це малоймовірно, проте якщо російська армія залишатиметься в такому ж стані, то це стане реальністю. В Кремлі ж не знають як реагувати на ці події та що робити. Вони шоковані. Це дуже помітно", - додав він.
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