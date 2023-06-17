Про це передає NHK.

Стало відомо, що співрозмовники видання розповіли, що більшість з них представляють будівельний та медичний сектори й були рекомендовані урядом Японії або запрошені урядами Великої Британії та України.

Окрім цього, очікується, що японські будівельні компанії запропонують допомогу в розмінуванні й очищенні територій від наземних мін та відновленні інфраструктури, такої як мости й іригаційні споруди для ведення сільського господарства.

Медичні фірми, серед іншого, розглядають можливості надання дистанційних медичних послуг, аби впоратися з нестачею медперсоналу в Україні.

Додається також, що окрім приватних компаній, чотири урядові агенції також розглядають можливість участі в заході в Лондоні. Серед них, зокрема, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA).

Обговорення японськими учасниками пропозицій до конференції наразі ще тривають. Представляти Токіо на форумі в Лондоні буде міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.