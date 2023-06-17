Представники понад 20 японських компаній планують відвідати конференцію з відновлення України у Лондоні
Представники понад 20 японських приватних і державних компаній та корпорацій планують взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться наступного тижня в Лондоні
Про це передає NHK.
Стало відомо, що співрозмовники видання розповіли, що більшість з них представляють будівельний та медичний сектори й були рекомендовані урядом Японії або запрошені урядами Великої Британії та України.
Окрім цього, очікується, що японські будівельні компанії запропонують допомогу в розмінуванні й очищенні територій від наземних мін та відновленні інфраструктури, такої як мости й іригаційні споруди для ведення сільського господарства.
Медичні фірми, серед іншого, розглядають можливості надання дистанційних медичних послуг, аби впоратися з нестачею медперсоналу в Україні.
Додається також, що окрім приватних компаній, чотири урядові агенції також розглядають можливість участі в заході в Лондоні. Серед них, зокрема, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA).
Обговорення японськими учасниками пропозицій до конференції наразі ще тривають. Представляти Токіо на форумі в Лондоні буде міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.
- Українські компанії 13 червня підписали Принципи довгострокового сталого економічного відновлення України (Ukraine Business Compact 2023). Вони будуть представлені міжнародним інвесторам на щорічній Конференції з питань відновлення України в Лондоні.
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