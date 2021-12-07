Представники руху "Талібан" попросили надати їм місце в ООН
Таліби, які захопили владу в Афганістані, закликали ООН переглянути рішення про відмову надання їм місця в організації
Про це у вівторок 7 грудня заявив заступник офіційного представника руху Енамулла Самангані, передає Інтерфакс-Україна.
"Несправедливо надавати місце Афганістану в Організації Об'єднаних Націй тому, хто не представляє уряд і народ Афганістану. Це місце є правом уряду та народу Афганістану, і це право має бути підтримано. Організація Об'єднаних Націй має попрацювати над раціональністю та знову серйозно розглянути її", - сказав він.
У понеділок, 6 грудня, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про відкладення рішення про те, хто представлятиме в організації Афганістан та М'янму, повідомляє сайт ООН.
Таким чином, нинішні посли є представниками обох країн, попри зміну де-факто влади.
ООН підкреслює, що зосереджена на допомозі народу Афганістану та продовжує домагатися дипломатичного вирішення кризи в М'янмі після військового перевороту 1 лютого.
- Нагадаємо, 17 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен говорити з режимом ісламістів у Кабулі.
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- Президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 грудня, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані.
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