Представники руху "Талібан" попросили надати їм місце в ООН

Про це у вівторок 7 грудня заявив заступник офіційного представника руху Енамулла Самангані, передає Інтерфакс-Україна.



"Несправедливо надавати місце Афганістану в Організації Об'єднаних Націй тому, хто не представляє уряд і народ Афганістану. Це місце є правом уряду та народу Афганістану, і це право має бути підтримано. Організація Об'єднаних Націй має попрацювати над раціональністю та знову серйозно розглянути її", - сказав він.



У понеділок, 6 грудня, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про відкладення рішення про те, хто представлятиме в організації Афганістан та М'янму, повідомляє сайт ООН.



Таким чином, нинішні посли є представниками обох країн, попри зміну де-факто влади.



ООН підкреслює, що зосереджена на допомозі народу Афганістану та продовжує домагатися дипломатичного вирішення кризи в М'янмі після військового перевороту 1 лютого.

Нагадаємо, 17 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен говорити з режимом ісламістів у Кабулі.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 грудня, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані.