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Представників Росії у ТКГ найбільше цікавило застосування Україною “Байрактарів”, - Гармаш

27 жовтня, 2021 середа
22:58

На засіданні Тристоронньої контактної групи сторони обговорили застосування Україною в зоні ООС ударного дрона Bayraktar

Про це у Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш.

"Звичайно, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактар". Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тому нічого нового у застосуванні БПЛА немає", – написав він.

Представники України пояснили, що ЗСУ були змушені застосувати дрон, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинули двоє українських військовослужбовців.

"Незрозуміло, чому це викликало таку істеричну реакцію, якщо, як заявила громадянка Ніканорова, у них "достатньо сил і засобів, щоб із Байрактарами впоратися". Мабуть, ці "сили та засоби" ще не довезли з московського воєнторгу", – припустив Гармаш.
 

  • 26 жовтня бойовики кілька разів обстріляли позиції ООС у районі Гранітного. Внаслідок цього загинув український військовий, ще один отримав поранення. У відповідь ЗСУ підняли БПЛА Bayraktar і ракетою знищили одну з гаубиць окупантів.
окупанти
безпілотник
Тристороння контактна група
Гармаш
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