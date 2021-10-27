Представників Росії у ТКГ найбільше цікавило застосування Україною “Байрактарів”, - Гармаш

Про це у Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш.

"Звичайно, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактар". Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тому нічого нового у застосуванні БПЛА немає", – написав він.

Представники України пояснили, що ЗСУ були змушені застосувати дрон, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинули двоє українських військовослужбовців.

"Незрозуміло, чому це викликало таку істеричну реакцію, якщо, як заявила громадянка Ніканорова, у них "достатньо сил і засобів, щоб із Байрактарами впоратися". Мабуть, ці "сили та засоби" ще не довезли з московського воєнторгу", – припустив Гармаш.

