Прем'єр Британії Джонсон пішов на самоізоляцію
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на коронавірус міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Борис Джонсон пішов на самоізоляцію разом з міністром фінансів Ріші Сунаком після того, як стало відомо, що вони контактували з людиною, інфікованою коронавірусом.
Офіс Джонсона оголосив, що двоє політиків контактували з хворим на COVID-19, не розголошуючи особу цієї людини. Втім, напередодні міністр охорони здоров’я Саджид Джавід повідомив, що отримав позитивний тест. Газета Sunday Times стверджує, що 16 липня Джонсон мав тривалу зустріч із Джавідом.
Джонсон пішов на ізоляцію в заміській резиденції прем’єр-міністра Чекерсі.
У квітні 2020 року британський прем'єр перехворів на коронавірус.
- Нагадаємо, 17 липня міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід захворів на коронавірус, попри наявність двох щеплень від хвороби.
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