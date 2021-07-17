Вакцинований глава МОЗ Британії захворів на COVID-19

Про це Джавід повідомив у twitter.

За його словами, він отримав позитивний тест на коронавірус, попри два щеплення та повну вакцинацію від хвороби.

"У мене було два щеплення вакциною і поки мої симптоми дуже слабкі", - написав Джавід та закликав людей, які ще не отримали щеплення, вакцинуватися якомога швидше.

Міністр отримав позитивний тест на коронавірус 17 липня. Зараз він перебуває з сім'єю на самоізоляції вдома.



This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021