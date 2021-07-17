Вакцинований глава МОЗ Британії захворів на COVID-19
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід захворів на коронавірус, попри наявність двох щеплень від хвороби
Про це Джавід повідомив у twitter.
За його словами, він отримав позитивний тест на коронавірус, попри два щеплення та повну вакцинацію від хвороби.
"У мене було два щеплення вакциною і поки мої симптоми дуже слабкі", - написав Джавід та закликав людей, які ще не отримали щеплення, вакцинуватися якомога швидше.
Міністр отримав позитивний тест на коронавірус 17 липня. Зараз він перебуває з сім'єю на самоізоляції вдома.
- Нагадаємо, 26 червня попередній міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок подав у відставку після публікації у таблоїді The Sun фото його поцілунку із колегою.
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