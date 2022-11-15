Про це повідомляє The Guardian.

За словами Сунака, Китай створює системні виклики для західних цінностей та інтересів.

"Я думаю, що Китай однозначно є системною загрозою та створює системні виклики нашим цінностям та інтересам. Безперечно, він є найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці, дозвольте мені так висловитися. Ось, що я думаю про Китай", – сказав Сунак.

Він підкреслив, що таку думку поділяють США та інші союзники Британії.

"Канадці, австралійці, усі говорять одне й те саме. Тож те, що я говорю вам, гадаю, є спільною думкою серед наших найближчих союзників", – запевнив Сунак.

Водночас він зазначив, що Китай відіграє суттєву роль у світовій економіці, тому з ним необхідно вести діалог.

"Китай є незаперечним фактом світової економіки і ми не зможемо розв'язувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату чи охорона здоров'я, або справа з Росією та Україною, не ведучи діалог із ним", - наголосив Сунак.

14 листопада Ріші Сунак закликав країни G20 до скоординованих дій для розв'язання проблем міжнародної економічної нестабільності через війну в Україні.

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