Прем'єр Британії Сунак на саміті G20 назвав Китай системною загрозою західному світу
Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Великої двадцятки в Індонезії назвав Китай системною загрозою західному світу
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Сунака, Китай створює системні виклики для західних цінностей та інтересів.
"Я думаю, що Китай однозначно є системною загрозою та створює системні виклики нашим цінностям та інтересам. Безперечно, він є найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці, дозвольте мені так висловитися. Ось, що я думаю про Китай", – сказав Сунак.
Він підкреслив, що таку думку поділяють США та інші союзники Британії.
"Канадці, австралійці, усі говорять одне й те саме. Тож те, що я говорю вам, гадаю, є спільною думкою серед наших найближчих союзників", – запевнив Сунак.
Водночас він зазначив, що Китай відіграє суттєву роль у світовій економіці, тому з ним необхідно вести діалог.
"Китай є незаперечним фактом світової економіки і ми не зможемо розв'язувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату чи охорона здоров'я, або справа з Росією та Україною, не ведучи діалог із ним", - наголосив Сунак.
- 14 листопада Ріші Сунак закликав країни G20 до скоординованих дій для розв'язання проблем міжнародної економічної нестабільності через війну в Україні.
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