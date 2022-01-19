Прем'єр-міністерка Швеції обговорила із Зеленським безпекову ситуацію на Сході України та закликала Росію до деескалації
У середу, 19 січня, прем'єр-міністерка Королівства Швеція Магдалена Андерссон провела телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським
Про це Андерссон написала у Twitter.
"Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та порядку денного реформ України. Росія повинна знизити напругу на кордоні України", - написала Андерссон.
Прем'єр-міністерка додала, що чекає на президента Зеленського у Швеції якомога швидше.
Водночас у пресслужбі Офісу президента повідомляють, що Зеленський поінформував Андерссон про безпекову ситуацію в Україні та кроки, які були зроблені для відновлення миру. Президент наголосив, що потрібно розблокувати мирний процес та відновити стабільність.
Зеленський також назвав Швецію важливим безпековим партнером та нагадав про нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони.
Андерссон підтвердила підтримку Швецією України та її євроінтеграційного курсу. За її словами, Швеція готова поглиблювати співпрацю із країнами Східної Європи.
Крім того, сторони обговорили співпрацю у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях.
"Швеція - найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у $800-900 млн. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, у середу, 19 січня, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову, де обговорили російську загрозу, а також саміт Альянсу у червні та можливу участь України в ньому.
- Володимир Зеленський подякував США за "дієву політичну та безпекову підтримку" після переговорів із держсекретарем Ентоні Блінкеном у Києві.
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