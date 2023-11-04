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Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай

4 листопада, 2023 субота
07:48
Світ Ентоні Альбанезе

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе здійснить перший за сім років візит до Китаю для стабілізації відносини між країнами після років економічної напруги

Про це пише CNN.

Зазначається, що під час чотириденного візиту, який розпочнеться в суботу, Альбанезе зустрінеться китайським лідером Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном, а також зробить зупинки в Пекіні та Шанхаї. 

"Неспокійні зв’язки Австралії з Китаєм останніми роками призвели до далекосяжних витрат – різке обмеження торгівлі з боку Пекіна спустошило австралійську виноробну промисловість, вдарило по заробітку фермерів і рибалок по всій країні та вплинуло на мільярди доларів торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Як пише CNN, лише останніми місяцями ці дві країни почали виходити з дипломатичного глухого кута, який загострився з 2020 року, коли Пекін ввів торговельні обмеження на частину австралійського експорту.

  • У серпні США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі.
Китай
Австралія
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