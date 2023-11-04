Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай

Про це пише CNN.

Зазначається, що під час чотириденного візиту, який розпочнеться в суботу, Альбанезе зустрінеться китайським лідером Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном, а також зробить зупинки в Пекіні та Шанхаї.

"Неспокійні зв’язки Австралії з Китаєм останніми роками призвели до далекосяжних витрат – різке обмеження торгівлі з боку Пекіна спустошило австралійську виноробну промисловість, вдарило по заробітку фермерів і рибалок по всій країні та вплинуло на мільярди доларів торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Як пише CNN, лише останніми місяцями ці дві країни почали виходити з дипломатичного глухого кута, який загострився з 2020 року, коли Пекін ввів торговельні обмеження на частину австралійського експорту.