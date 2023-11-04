Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе здійснить перший за сім років візит до Китаю для стабілізації відносини між країнами після років економічної напруги
Про це пише CNN.
Зазначається, що під час чотириденного візиту, який розпочнеться в суботу, Альбанезе зустрінеться китайським лідером Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном, а також зробить зупинки в Пекіні та Шанхаї.
"Неспокійні зв’язки Австралії з Китаєм останніми роками призвели до далекосяжних витрат – різке обмеження торгівлі з боку Пекіна спустошило австралійську виноробну промисловість, вдарило по заробітку фермерів і рибалок по всій країні та вплинуло на мільярди доларів торгівлі", - йдеться у повідомленні.
Як пише CNN, лише останніми місяцями ці дві країни почали виходити з дипломатичного глухого кута, який загострився з 2020 року, коли Пекін ввів торговельні обмеження на частину австралійського експорту.
- У серпні США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе