Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала став новим головою Ради Євросоюзу

Про це інформує представництво Франції у Раді ЄС

У Мадриді під час спеціальної церемонії президент Франції Емманюель Макрон передав повноваження голови Ради Євросоюзу прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі.

Франція очолювала Раду ЄС з 1 січня 2022 року, перейнявши головування у Словенії. Як відомо, посаду голови Ради Євросоюзу держави-члени обіймають по черзі упродовж шести місяців. Країна, яка здійснює головування, організовує роботу Ради, контролює виконання її завдань, сприяє ухваленню політичних та правових рішень та виконує посередницьку функцію між державами-членами. Оскільки Рада Європейського Союзу - орган ЄС, де збираються усі галузеві міністри країн-членів ЄС, її часто ще називають "Радою міністрів ЄС".

Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити ще на рік санкції, введені організацією у відповідь на незаконну анексію РФ Криму та міста Севастополя - до 23 червня 2023 року

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