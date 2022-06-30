Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала став новим головою Ради Євросоюзу
Церемонія передачі головування у Раді Європейського Союзу від Макрона до Фіали відбулася в Мадриді
Про це інформує представництво Франції у Раді ЄС
У Мадриді під час спеціальної церемонії президент Франції Емманюель Макрон передав повноваження голови Ради Євросоюзу прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі.
Франція очолювала Раду ЄС з 1 січня 2022 року, перейнявши головування у Словенії. Як відомо, посаду голови Ради Євросоюзу держави-члени обіймають по черзі упродовж шести місяців. Країна, яка здійснює головування, організовує роботу Ради, контролює виконання її завдань, сприяє ухваленню політичних та правових рішень та виконує посередницьку функцію між державами-членами. Оскільки Рада Європейського Союзу - орган ЄС, де збираються усі галузеві міністри країн-членів ЄС, її часто ще називають "Радою міністрів ЄС".
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