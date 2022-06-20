Рада ЄС продовжила дію санкцій, накладених за окупацію Криму та Севастополя

Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.

Діючі обмежувальні заходи вперше запровадили в червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Криму чи Севастополя до ЄС, а також інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму чи Севастополя. Крім того, під санкціями перебуває експорт певних товарів і технологій для кримських компаній для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах чи для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"Європейський Союз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він також залишається відданим продовженню зміцнення здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.