Рада ЄС продовжила дію санкцій, накладених за окупацію Криму та Севастополя
Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити ще на рік санкції, введені організацією у відповідь на незаконну анексію РФ Криму та міста Севастополя – до 23 червня 2023 року
Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.Діючі обмежувальні заходи вперше запровадили в червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Криму чи Севастополя до ЄС, а також інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму чи Севастополя. Крім того, під санкціями перебуває експорт певних товарів і технологій для кримських компаній для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах чи для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.
"Європейський Союз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він також залишається відданим продовженню зміцнення здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.
- Нагадаємо, 17 червня Норвегія запровадила нафтове ембарго проти Росії.
- 16 червня Британія ввела санкції проти патріарха Кирила та низки прокремлівських злочинців.
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